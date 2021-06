„Küchenbrand, Hauptstraße 24 in Felixdorf“ lautete die Alarmierung am Freitag kurz vor 13 Uhr für die Feuerwehren Felixdorf und Sollenau. An der Adresse angekommen stellten die Florianis allerdings fest, dass es sich um ein leerstehendes Haus bzw. eine geöffnete Pizzeria, aber nicht um den tatsächlichen Einsatzort handelte.

Nach Rückfragen fanden die Feuerwehrleute nach einiger Zeit die korrekte Adresse, die sich in ca. 500 Meter Entfernung zur ersten angegebenen Hausnummer befand, heraus und eilten nun zum korrekten Ort.

Durch einen Fettbrand war dort in der Küche die Dunstabzugshaube in Brand geraten. "Durch eine anwesende Person konnte dieser Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehrkräfte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden", berichtete die FF Felixdorf in einer Aussendung am Freitagnachmittag. "Dabei erlitt diese Brandverletzungen die von einen Rettungssanitäter aus den Reihen der Feuerwehr Felixdorf erstversorgt wurden."

Die danach eintreffende Rettung übernahm die weitere Betreuung des Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus Wiener Neustadt. Die Felixdorfer Wehr belüftete die Räume und den Dachboden des Hauses, danach konnte der Dunstabzug demontiert und auf Glutnester kontrolliert werden. Zeitgleich wurde die anwesende Besatzung der Feuerwehr Sollenau zu einen Flurbrand nach Sollenau abgezogen.

"Nachdem das Haus rauchfrei war, begann der Brandursachenermittler der Polizei seine Arbeit und die Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach ca. 1,5 Stunden beenden", so die Felixdorfer FF in ihrer Aussendung.