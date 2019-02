Ist der Schulweg noch sicher? Diese Frage stellt sich die Mutter eines 14-jährigen Burschen, der auf dem Heimweg von zwei türkischstämmigen Jungen zusammengeschlagen worden ist.

Valentino ging mit zwei Freunden nach der Schule in Richtung Hauptplatz, auf demselben Weg, den er jeden Tag nimmt, um nach Hause zu kommen. Plötzlich tauchten zwei Burschen auf und forderten Valentino auf, stehen zu bleiben. Den einen der beiden kannte dieser flüchtig, den anderen aber nicht. Als Valentino fragte, was denn los sei, schlugen die Burschen einfach auf ihn ein, bis er am Boden lag, und traten ihn anschließend noch mit den Füßen.

„Mir wurde schwarz vor Augen“, heißt es in der polizeilichen Aussage des Opfers. Die Mutter erzählt, dass die Freunde sofort los gelaufen seien, um aus der Schule Hilfe zu holen. Als die Hilfe dann eintraf, rannten die beiden Täter davon. „Mein Sohn weiß nicht, warum die Burschen auf ihn losgegangen sind“, erzählt die schockierte Mutter. Es habe weder einen Streit noch sonst einen Vorfall gegeben.

"Der Schock sitzt tief"

„Mein Sohn ist eher ruhig und geht Konfrontationen aus dem Weg“, so die Mutter weiter. Valentino hat eine schwere Gehirnerschütterung, Prellungen an Schulter und Arm und eine aufgeplatzte Lippe von dem Angriff davongetragen. „Der Schock sitzt tief“, sagt die Mutter von Valentino, „nach diesem Vorfall wird Valentino nicht mehr alleine in die Schule gehen. Die Familie wird ihn jeden Tag hinbringen und abholen.“ Außerdem werde Valentino einen Selbstverteidigungskurs machen, damit ihm so etwas nicht noch einmal passiert.

Nach Angaben der Polizei sind die zwei ebenfalls 14-jährigen Täter nach dem Jugendstrafgesetz strafmündig. Die Anzeige lautet auf „schwere Körperverletzung“, schwer deshalb, erklärt der für den Fall zuständige Polizist, „weil das Opfer bereits am Boden lag und dieser aufgrund der Fußtritte in Lebensgefahr war“. Darauf steht im schlimmsten Fall eine fünfjährige Freiheitsstrafe.