Feueralarm in einer Wohnung am Freitag in der Kirchhofgasse. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern der Erdgeschoßwohnung eines Mehrparteienhauses. Die Mieterin selbst war bereits in Sicherheit. Als die Frau nach Hause kam, bemerkte sie starken Rauch. Die Nachbarn riefen daraufhin sofort die Feuerwehr.

Der Zimmerbrand stellte sich als Vollbrand heraus. Sofort begab sich ein Atemschutztrupp ins Innere. Mittels einer Wärmebildkamera konnte der Brand im hinteren Zimmer lokalisiert und anschließend bekämpft werden. Schlussendlich konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden.

Eine Ausbreitung auf angrenzende Wohnungen konnte erfolgreich verhindert werden, verletzt wurde niemand. Im Brandraum entstand aber großer Sachschaden. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Zur Ursachenermittlung wurde ein Brandermittler der Polizei hinzugezogen.