Heiliger Abend: 40 Bewohner evakuiert .

In Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) hat am Heiligen Abend ein Christbaum einen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus ausgelöst. Eine Familie mit einem Kleinkind rettete sich nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ins Freie.