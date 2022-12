Nach Tragödie: Ein Dankeschön zu Weihnachten

Werbung

Weihnachtliche Beleuchtung, Weihnachtssterne, ein Adventkranz und lachende Gesichter. Kaum eine Familie versteht es, Weihnachten so zu feiern wie die neunköpfige Familie Kubista. Feiert die Familie doch neben Weihnachten auch einen Neubeginn, ein Weihnachtswunder, wie es Günther und Patricia selbst beschreiben.

Denn am 17. Dezember war es genau vier Jahre her, dass die Kubistas eine Tragödie erleben mussten. In den späten Abendstunden fing ein defekter Heizlüfter im Badezimmer Feuer. Die Flammen vernichteten dabei den Innenbereich des gesamten Wohnhauses. „Verletzt wurde Gott sei Dank dabei niemand“, erinnert sich Günther an die schrecklichen Geschehnisse. Patricia konnte rechtzeitig mit allen Kindern den Flammen entkommen. Günther war noch unterwegs. „Von Jetzt auf Gleich war alles anders. Wir hatten nichts mehr“, so der Familienvater. Die Kinder waren schon in den Betten, als es zu brennen begann.

„Es ist unglaublich, dass es Leute gibt, die wirklich zusammenstehen und helfen, wenn es notwendig ist.“

„Sie hatten nichts als ihre Unterwäsche an“, erzählt Patricia, die zu diesem Zeitpunkt mit dem siebten Kind schwanger war. „Ich hatte nicht einmal einen Schnuller für unsere jüngste Tochter.“ Umso dankbarer war die Familie damals über die rasche Hilfe an Sachspenden. „Das ist Weihnachten“, sagt Günther. „Es ist unglaublich, dass es Leute gibt, die wirklich zusammenstehen und helfen, wenn es notwendig ist.“ Beispielsweise hat sogar eine Dame aus Salzburg der Familie selbstgestrickte Socken geschickt. „Hilfe ist von überall hergekommen“, so Patricia, „wir wollen uns auf diesem Weg bei allen bedanken, die uns damals geholfen haben.“ Ein besonderer Dank geht auch an die Polizei, vor allem an Hilmar Schilhabl, der der Familie mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat.

Der Brand war ein einschneidendes Erlebnis für die Familie. Die Kinder mussten psychologisch nachbetreut werden, um das Erlebte verarbeiten zu können. Heute können sich die Kubistas auf Weihnachten aber wieder freuen. Sie richtet auch heuer wieder das Krippenspiel aus.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.