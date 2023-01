Neu: Fasching mit Präsidentin

Ein dreifaches Miau-Miau heißt es wieder, wenn am 10., 12. und 17. Februar die Faschingssitzungen im Kulturhaus stattfinden. Diesmal mit einer neuen Präsidentin an der Spitze. Der langjährige Präsident Ernst Kratochwill hat nach 20 Jahren (seit 2003) das Amt an Brigitta Helmreich abgegeben. „Ich habe einfach keinen Biss mehr gehabt und da war klar, dass es genug ist“, so Kratochwill. Der Ehrenpräsident wird aber heuer noch bei den Sitzungen mitwirken und sich erst danach verabschieden. Er wünscht seiner Nachfolgerin alles Gute und übergibt damit den Jungen das Ruder.

Neben Kratochwill verabschiedet sich auch SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer aus der Faschingsgilde. „Wir sind beide von Anfang an dabei und damit die Urgesteine in der Faschingsgilde“, so Kahrer, „ich gehe, wenn es am schönsten ist.“

Brigitta Helmreich möchte als neue Präsidentin vorerst alles beim Alten belassen. Bis auf den Faschingsumzug, der nach langer Pause wieder stattfinden wird, bleibt es bei den Faschingssitzungen und einem Gschnas als lustigen Ausklang. „Wir versuchen auch heuer wieder für unser Publikum ein lustiges Programm zusammenzustellen“, sagt Brigitta Helmreich. Sie ist seit 1995 dabei, die Faschingsgilde wurde 1991 gegründet. Aktuell zählt diese 50 Leute.

Die Termine:

1. Sitzung: Freitag, 10. Februar, 19.19 Uhr

2. Sitzung: Sonntag, 12. Februar, 16.16 Uhr

3. Sitzung: Freitag, 17. Februar, 19.19 Uhr im Kulturhaus.

Der Faschingsumzug startet am 18. Februar um 14 Uhr beim Freibad, führt entlang der Hauptstraße und endet beim Sportplatz.

Das Faschingsgschnas wird ab 16.30 Uhr im Kulturhaus veranstaltet.

