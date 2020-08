Die Lenkerin hatte nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr auf nasser Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die junge Frau kam glimpflich davon und blieb unverletzt, am Wohnobjekt entstand großer Sachschaden.

Bereits am Samstagnachmittag war in Traismauer (Bezirk St. Pölten) ein Wagen gegen ein Gebäude gekracht. Betroffen war eine Polizeiinspektion, der 43-jährige Lenker wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.