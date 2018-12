Sechs Kinder bei Wohnhausbrand in Sicherheit gebracht .

Der Brand in einem Wohnhaus in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) hat am Montagabend glimpflich geendet. Eine 47-jährige Bewohnerin wurde durch den Feuermelder auf die Flammen aufmerksam und brachte ihre sechs Kinder im Alter von ein bis elf Jahren rechtzeitig aus dem Gebäude, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Frau und die Kinder blieben unverletzt.