Die SPÖ-Gemeinderäte Andreas Hueber und Robert Bischof rühren die Werbetrommel für die SPÖ-Bezirkschallenge. Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ kann man sich bis 18. April zum Laufen, Walken oder Radfahren anmelden. Von 19. bis 25. April startet die virtuelle Challenge, die sportlich aktivste Gemeinde wird gesucht und jeder bekommt eine Abschlussmedaille (Infos unter: www.bezirkschallenge.at). „Der Reinerlös geht an den Förderverein zur Kinder- und Jugendlichen-Rehabilitation und dem Förderzentrum in Bad Erlach“, so der Felixdorfer Gemeinderat Andi Hueber.

Um im Vorfeld Werbung dafür zu machen, durchwandert dieser gemeinsam mit dem Sollenauer Gemeinderat Robert Bischof mehrere Gemeinden. Am Samstag startete das wanderlustige Duo seine Tour in Rohr im Gebirge, wo es feierlich verabschiedet wurde. Von dort aus geht es über Pernitz, die Hohe Wand und dem Steinfeld bis nach Wiener Neustadt und Hochwolkersdorf. „Wir gehen 230 Kilometer in sieben Tagen“, sagt Hueber. Mit dabei die kleine Spendenbox, die zusätzliche Gelder für den Förderverein locker machen soll.