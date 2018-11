Anlässlich des Weltspartages wurde in der Sparkassenfiliale das 40-jährige Bestehen und die Schlüsselübergabe in festlichem Rahmen gefeiert. Nach 38 Jahren verabschiedete sich „Filialmutter“ Karin Pirringer in den Ruhestand.

Gäste der Feier: Hubert Lechner mit Tochter Marie und Sparefroh. | Damböck

Neuer Filialleiter ist ab sofort Martin Kaltenbacher, den Pirringer selbst vor acht Jahren ausgebildet hat. „Den geben wir nicht mehr her“, hat sie damals schon über den „verlässlichen, ehrlichen und engagierten Teamplayer“, wie sie Kaltenbacher selbst in ihrer Abschiedsrede beschreibt, gewusst.

"Danke für das Vertrauen in mich"

Die Felixdorferin absolvierte bereits 1977 ihre Ferialpraxis in der Filiale und hat nach ihrer Matura sofort hier zu arbeiten begonnen.

Seit 2010 hatte Pirringer die Filialleitung über. „Danke für das Vertrauen in mich, denn Vertrauen ist die Basis, um gut arbeiten zu können“, bedankt sich Pirringer beim Vorstand, dem gesamten Team und den Kunden.

Zum Ausdruck der Wertschätzung überreichte die Gemeinde der scheidenden Filialleiterin die „Silberne Ehrennadel der Marktgemeinde Felixdorf“.