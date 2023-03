FernFH Wr. Neustadt präsentiert Experten für „Digitale Transformation“

Im ersten Quartal 2023 setzt die FernFH einige Neuerungen um: die Einführung von drei Instituten und die organisationale Verankerung des Kompetenzteams „Digitale Transformation“. „Es ist uns gelungen, als Institutsleitungen und Leitung des Kompetenzteams namhafte und hochqualifizierte Expert_innen zu gewinnen“, freut sich Geschäftsführerin Elfriede Riesinger im Namen der gesamten Geschäftsführung der FernFH.

Karin Waldherr leitet das Institut Gesundheitswissenschaften. Foto: Ferdinand Porsche FernFH, Stephan Huger

Das Institut „Wirtschaftsinformatik” wird von Peter Völkl geleitet, das Institut „Wirtschaft & Psychologie“ von Eva Bettina Hofmann und das Institut „Gesundheitswissenschaften“ von Karin Waldherr. Zu den Kernaufgaben der Institutsleitungen gehören die Gestaltung der wissenschaftlichen und inhaltlichen Ausrichtung des Instituts, das Vorantreiben der Forschung in den Themenfeldern des Instituts und der Studiengänge, sowie die Vertretung des Instituts nach außen.

Peter Völkl leitet das Institut Wirtschaftsinformatik. Foto: Ferdinand Porsche FernFH, Stephan Huger

Das Kompetenzteam „Digitale Transformation“ unter der Leitung von Thorsten Händler bearbeitet das Forschungsfeld „Digitale Transformation in der Wissens- und Informationsvermittlung“. Im Zentrum der Forschung & Entwicklung des Kompetenzteams stehen die Analyse, Entwicklung und Evaluierung von neuartigen, innovativen Ansätzen, die auf eine Steigerung von Flexibilität, Individualität und Interaktivität in Lehr- und Lernprozessen, vor allem in der Hochschullehre, abzielen.

Die Forschungsaktivitäten fokussieren sich aktuell u.a. auf intelligente Mechanismen für den flexiblen und individuellen Kompetenzerwerb, interaktive und immersive Lehr- und Lernumgebungen basierend auf Games und virtueller/erweiterter Realität sowie Empfehlungssysteme zur Entscheidungsunterstützung für die Tool- und Technologienutzung.

„Wir starten mit dieser Weiterentwicklung der Organisationsstruktur der FERNFH in ein neues Zeitalter für unsere Hochschule. Letztes Jahr feierten wir unser 15-jähriges Bestehen – dieses Jahr starten wir mit dieser großen Neuerung. Stillstand gibt es bei uns nicht!“, so das Geschäftsführungsteam Axel Jungwirth, Elfriede Riesinger und Alexander Fleischer.

