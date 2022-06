Mit Sport, Musik & Co. durch den Sommer im Bezirk Wr. Neustadt

Werbung

Am 1. Juli wird in der Wiener Neustädter Innenstadt und am Hauptplatz das Schulschlussfest gefeiert.

Und dann? Was tun mit den neun Wochen, bis die Schule wieder los geht?

Die NÖN gibt einen Überblick über das breite Angebot an Aktivitäten für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien in Stadt und Bezirk.

Sport von Fußball bis Skateboard

ASKÖ-Sommerferienspaß „Rein in die Turnschuhe und los geht‘s mit Spiel, Spaß und viel Bewegung!“ Unter diesem Motto steht der ASKÖ-Sommerferienspaß für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 14 Jahren, der in Wiener Neustadt und Umgebung seit bereits 26 Jahren angeboten wird.

Auf dem Programm steht u.a. Tennis, Reiten, Skateboard fahren und eine „Power-Sport-Woche“.

Fox Soccer Academy: Fußballstar Christian Fuchs, der in Wiener Neustadt den Durchbruch schaffte, bringt seine „Fox Soccer Academy“ im Juli (Katzelsdorf) und August (Wiener Neustadt) in den Bezirk.

„Ugotchi“-Sommersportwochen: Von 11. bis 15. Juli sowie von 8. bis 12. August lädt die Sportunion Wiener Neustadt zu den „Ugotchi“-Sommersportwochen. Dabei können Kinder in verschiedenste Sportarten wie Leichtathletik, Turnen, Fußball oder Volleyball hineinschnuppern.

Zu den Kindertenniswochen wird in die Gemeinde Hollenthon geladen. Organisiert werden diese vom Elternverein. Zudem soll es heuer neben dem sportlichen Programm auch ein Zeltlager für die Kids geben.

Eine Woche voller Sport bietet man in der Gemeinde Katzelsdorf mit dem Team von „Xund ins Leben“ an. Von 25. bis 29. Juli werden hier die 6- bis 14-Jährigen nämlich zur Erlebnis-Sportwoche geladen.

Fußballcamp: Kids zwischen fünf und 15 Jahren können beim Fußballcamp der Fußballschule Raffl am Platz des ASK Bad Fischau-Brunn mitmachen. Am Programm stehen fordernde und fördernde Trainingseinheiten sowie tägliche Turniere und Wettbewerbe.

Einen spaßorientierten Zugang zu Bewegung, Sport und Gesundheit möchte man in der Gemeinde Felixdorf im Rahmen von zwei Sportwochen bieten. Umgesetzt werden beide Sportwochen mit dem Team von „Xund ins Leben“.

Am Platz des 1. TC Felixdorf werden insgesamt vier Tenniscamps angeboten. Durchgeführt werden die Einheiten von der Tennisschule Lupinski-Unger. Der ASVÖ Niederösterreich veranstaltet in der Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl Sommersporttage. Die Kinder können dabei verschiedenste Sportarten ausprobieren. Zudem gibt es Fußballtrainings, eine Airtrackbahn, Riesenbälle, eine Wasserrutsche und vieles mehr.

Kreatives – von Tanzen bis Zirkus-Workshop

Kreisel-Sommerprogramm: An Klein-, Kindergarten- und Volksschulkinder richtet sich das Sommerprogramm im „Kreisel“ in Wiener Neustadt. Auf dem Programm stehen unter anderem Zirkus-Workshops und Musik-Angebote für kleine und größere Kinder.

Musical-Workshops: Die Dancewell-Academy in Wiener Neustadt bietet von 18. bis 22. Juli einen Musical-Wortkshop für Kinder von sechs bis zwölf Jahren zu Musikstücken aus dem Film „The Greatest Showman“. Für die gleiche Altersgruppe gibt es von 1. bis 5. August einen Musical-Workshop zu Musik aus „Aladdin“.

Sommertanzwochen: Im Volksheim Winzendorf bietet die Tanzschule „Dance Up“ aus Wiener Neustadt eine Sommertanzwoche an. Trainiert wird täglich von 9 bis 16 Uhr.

Für Neugierige und Wissbegierige

Darth Science Sommerakademie: Das Team rund um Obmann Martin Wukowich veranstaltet in Kooperation mit der HTL Wiener Neustadt auch in diesem Jahr die Sommerakademie. Bei den „Kids“ von sechs bis neun Jahren sind noch Plätze frei. Termin: 29. August bis 2. September. Auf dem Programm stehen unter anderem „X-Factor – unglaubliche Geschichten aus Physik und Mathematik“ oder auch eine „Reise durch den Kosmos“.

Das Team von „Xund ins Leben“ lädt zur Naturwoche nach Felixdorf ein. Den Kindern soll ein gesunder Zugang zur Natur sowie der Kreativität vermittelt werden. Schaumparty und Zielspritzübungen stehen beim Ferienspiel der Feuerwehr Zillingdorf-Markt am Programm. Die Kids lernen dabei die Blaulichtorganisation hautnah kennen.

