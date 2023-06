„Darth Science“ lädt wieder zur Sommerakademie an der HTL Wr. Neustadt

Auch in diesem Jahr ist eine Sommerakademie des Vereins „Darth Science“ in Kooperation mit der HTL Wiener Neustadt in der letzten Ferienwoche geplant. Das Programm ist wie immer entsprechend den Altersstufen gegliedert und findet dieses Jahr für die Kids (Alter: sechs bis neun Jahre) und für die Teens (Alter: zehn bis 14 Jahre) wie gewohnt in der HTL Wiener Neustadt statt. Das genaue Programm sowie das Anmeldeformular gibt es auf der Homepage des Vereins.

Anmeldungen unter m.wukowich@darth.science oder office@darth.science.

„Der Verein ,Darth Science' möchte sich auf diesem Wege auch bereits im Vorhinein für die tatkräftige Unterstützung bedanken“, so Obmann Martin Wukowich, „ein besonderer Dank gilt dem Schulleiter der HTL Martin Lang, dem Team von ,Darth Science' sowie den Kolleginnen und Kollegen der HTL.“