„Darth Science“ lud zur Sommerakademie an der HTL Wiener Neustadt

Rund 60 Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren und ca. 40 weitere im Alter von 6 bis 9 Jahren nahmen pro Tag an der Sommerakademie des Vereins „Darth Science“ an der HTL Wiener Neustadt teil. Zu den Highlights zählten wieder „Nicht ausprobieren! Es wird gefährlich“, ein Workshop mit den amtierenden Robotik-Weltmeistern, Basteleien in der Elektronik und Mikroskopie, Holzspielzeug etc.

„Darth Science“-Obmann und Organisator Martin Wukowich: „Ein großes Dankeschön an Schulleiter Martin Lang, meine Kolleginnen und Kollegen der HTL Wiener Neustadt und alle Vereinsmitglieder und Freunde von Darth Science für die Unterstützung!“