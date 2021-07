ASVÖ NÖ will seine Sommersporttage auch in Wiener Neustadt etablieren und lädt interessierte Kinder deshalb in der kommenden Woche (12.-16. Juli) auf den Sportplatz der Admira, in der Pernerstorfer Straße 24. Geboten wird ein vielfältiges sportliches Angebot: Fußballtrainings, Airtrackbahn, Riesenbälle und Wasserrutsche. Der Campbetrieb läuft von Montag bis Donnerstag (9-15.30 Uhr) und am Freitag (9-13 Uhr), außerdem gibt es eine Frühbetreuung (ab 8 Uhr) und eine Nachmittagsbetreuung (bis 16.30 Uhr). Am Freitag ist keine Nachmittagsbetreuung möglich. Die Kosten belaufen sich auf 165 Euro (inklusive Obstjause, Getränke und Mittagessen). Weitere Informationen und Anmeldung unter fink@asvoe-noe.at oder telefonisch unter 0660/2588931.