Prävention: Graffiti-Workshop gegen Beschmierungen in Sollenau

Das Ferienspiel in Sollenau startete in die 13. Runde. Neben einigen Neuem, aber auch Altbewährtem, wie beispielsweise Tenniscamp, Minigolf oder Kräuter und Märchen wurde heuer erstmals auch ein Workshop zu dem Thema Graffiti organisiert. Weil es in der Vergangenheit diesbezüglich immer wieder zu Vorfällen innerhalb der Gemeinde gekommen ist, erst im Frühjahr wurde der neue Waldspielplatz durch Graffiti verunstaltet, setzt die Gemeinde auf Prävention. „Natürlich haben wir das steigende Aufkommen der Zerstörung durch Graffitis in der Öffentlichkeit registriert. Um dem entgegen zu wirken haben wir bei der Erstellung der Workshops für die Ferienspiele auch einen Graffitiworkshop aufgenommen“, erklärt der Organisator der Ferienspiele SPÖ-Gemeinderat Hermann Kögl. Der Workshopleiter hat den teilnehmenden Kindern deshalb eindringlich erklärt, dass alles was sie in der Öffentlichkeit bemalen, Zerstörung ist und Konsequenzen nach sich zieht.

Um nach dem Workshop das Erlernte legal umsetzen zu können, schaffte die Gemeinde einen Raum für Graffiti. „Eine Wand neben dem Jugendtreff der Jugenarbeit.07 steht den Kids ab sofort zur Verfügung“, sagt SPÖ-Ortschef Stefan Wöckl. Diese wird von der Jugenarbeit.07 betreut, die außerdem darauf achtet, dass nichts Unbedenkliches darauf gesprüht wird.

Neu im Ferienspiel-Programm sind außerdem:

Ein Tag beim Bundesheer (17. August), Vogelhausdorf basteln mit Manfred Lugsteiner (9 bis 10. August), Seifen selber machen bei Schroll Seifen (18. August), Abenteuernacht im Pfarrhof (10 bis 11. August) und Bäume pflanzen für ein schönes Sollenau (24. August).

Weitere Infos unter: www.sollenau.noe.gv.at.