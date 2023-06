Neustädter Volksschüler gewannen bei Kult-Show „1, 2 oder 3“

Im Mai fanden im Zuge einer dreitägigen Klassenfahrt nach München die Dreharbeiten statt – Bürgermeister Klaus Schneeberger hatte die Fahrt damals mit 300 Euro gesponsert und lud die zurückgekehrten Schüler nun zu sich ins Alte Rathaus ein.

Unter dem Sendungs-Thema "Alles dreht sich" trat ein dreiköpfiges Team der Klasse gegen Kinder aus Deutschland und Norwegen an. Grund zur Freude hatten sie am Ende alle: Punktegleich konnten alle drei Teams den 1. Platz erringen. Die Ausstrahlung der Sendung erfolgt im Herbst – der genaue Termin ist noch offen.

„Die Teilnahme einer Wiener Neustädter Schulklasse an einer derart bekannten und beliebten Sendung wie '1, 2 oder 3' ist eine sehr erfreuliche Sache. Als Bürgermeister ist mir die Kinder- und Jugendförderung ein ganz zentrales Anliegen, weshalb ich die Klassenfahrt nach München gerne finanziell unterstützt habe. Ich gratuliere der 4a der Volksschule Barwitzius von ganzem Herzen, die in München ja nicht nur drei tolle Tage verbringen konnte, sondern nach der Show auch allen Grund zum Jubeln hatte. Darauf können die Schülerinnen und Schüler sehr stolz sein und werden dieses Erlebnis hoffentlich noch lange in Erinnerung behalten", so Bürgermeister Klaus Schneeberger. Die Reise nach München wurde auch von der Wiener Neustädter Sparkasse und dem Autohaus Ebner gesponsert.