Robert Stolz-Siedlung: Teure Vorschreibungen gelten nur zwei Monate

Das Fernwärme-Chaos in der Robert Stolz Siedlung ist entschärft - zumindest vorerst. Nach einer von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger einberufenen Krisensitzung im Rathaus am Mittwoch ist klar, dass die massiv gestiegenen monatlichen Fernwärme-Vorauszahlungen, die von der Firma „Techem“ als „Dauervorschreibungen“ benannt wurden, doch nur für November und Dezember gelten.

„Uns wurde seitens der Firma mitgeteilt, dass es sich bei den zwei Vorschreibungen im November und Dezember quasi um Nachzahlungen handelt“, heißt es aus dem Rathaus. Ab Jänner sollen dann wieder andere Vorschreibungen gelten, mit einer moderaten Preiserhöhung von rund 14 Prozent. Warum das nicht im Vorfeld erklärt wurde, ist nicht bekannt. Die Stadt will jedenfalls eine entsprechende Info an die Mieter des Gemeindebaus ausschicken.

Hannes Winkler, der gegen die Vorschreibungen Sturm lief und auch eine Mieterversammlung organisierte, ist vorerst zufrieden, auch wenn für ihn noch Fragezeichen in dem Fall bleiben. Am Freitag, um 18 Uhr, soll in der Robert Stolz Siedlung eine weitere Mieterversammlung statt finden.