Schwarzenbach: Neue Wanderkarte entsteht

Nur mehr wenige Wochen, dann steht Wanderern mit der Fertigstellung der „Schwarzenbacher Orts-Rundwanderwege“ ein zusätzliches Freizeitangebot bereit. Die Wanderkarte wird neben vielen üblichen Informationen auch ganz spezielle bereithalten: Auf ihr sollen auch „Glücksplätze“ oder „Kraftpunkte“ vermerkt sein.

Schon 2020 begannen die Marktgemeinde und der Tourismusverein mit der Planung des elf Kilometer langen Weges. Er wird nach Fertigstellung 14 besonders sehenswerte Punkte miteinander verbinden. Dabei können Start- und Zielpunkte beliebig gewählt werden. Farbige Markierungen – ähnlich wie bei Skipisten – verraten den Wanderern, was sie erwartet. Von grün, das Kinderwagen-tauglich bedeutet, über rot bis schwarz stehen Wege mit verschiedenen Anforderungen zur Verfügung.

Tourismusobmann Anton Spitzer mit einem ersten Entwurf der neuen Wanderkarte. Foto: Stangl

Sie führen an den Gasthäusern und Mostheurigen der Gemeinde vorbei, lassen die Besucher mit einem Stopp am Burgberg in die Welt der Kelten eintauchen oder informieren dank Tiergehegen und Schautafeln entlang der Wanderstrecke über die heimische Tierwelt. Für Interessierte an Kleindenkmälern sind noch Marterl, Kapellen und Säulen miteingebunden. Dank QR-Codes an den jeweiligen Punkten sind viele Zusatzinfos abrufbar.

Ein besonderes Service bietet die Karte mit den eingezeichneten „Kraftplätzen“. Sie werden von einem Energetiker ausgependelt und in die Karte eingefügt. Seitens der Gemeinde heißt es: „Wir haben herausgefunden, dass die Schamanen und Druiden das in frühzeitlicher Geschichte auch gemacht haben. Der Keltenplatz ist so ein ganz starker Platz.“ Tafeln sollen darauf hinweisen, worums es sich genau handelt.

Fertig soll die Wanderkarte spätestens Mitte März sein.

