Kaiserwetter beim Dorffest am Hauptplatz in Felixdorf

Sibille Jahn und Tochter Alina freuten sich über Andi Aichingers Luftballon Tiere. Bei der ÖGV Hundeschule gab es kalte Erfrischungen. Am Foto: Jessica Egleston, Daniela Kuster-Schwarzberger, Obmann Werner Diewald, Christoph Kuster-Schwarzberger, Brigitte Kuster und Claudia Hammer. Die Pfadfinder verköstigten die Gäste mit süßen und pikanten Palatschinken. Am Foto: Obfrau Ursula Fink, Katharina Fink, Jan, Anika Schödlbauer-Marx, Petra Weiz-Marx und Leona. Auch der Auverein war mit dabei. Am Foto: Sonja Schranz, Eva Nadrasky und Johanna Proksch.

