Neue Fahne für Akademikerbataillon der Militärakademie in Wr. Neustadt

40 Jahre alt war die Fahne, die die Stadt dem Akademikerbataillon der Theresianischen Militärakademie gestiftet hatte — und das sah man ihr auch schon an. Am Montagabend wurde daher im Rahmen eines Festaktes am Hauptplatz eine neue Fahne übergeben.

Neben dem Stifter — der Stadt — spielt traditionellerweise auch die Fahnenpatin eine wichtige Rolle: Diese Ehrenfunktion übernahm Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). „Die Übergabe einer neuen Fahne hat eine lange Tradition und stellt ein ganz besonderes Ereignis dar“, so Tanner: „Denn trotz moderner Kommunikationsmittel, die mittlerweile die Aufgaben der Fahnen übernommen haben, haben die Truppenfahnen der Verbände immer noch eine große Bedeutung.“

Das Akademikerbataillon ist die „Heimat“ der Militärakademiker und besteht aus 3 Jahrgängen. Das Akademikerbataillon ist neben der administrativen Verwaltung der angehenden Berufsoffiziere vor allem für die praktische Gefechtsausbildung aber auch die Vermittlung von Werten und Traditionen verantwortlich. Das Akademikerbataillon ist ein Teil der Theresianischen Militärakademie und in der Burg in Wiener Neustadt stationiert.