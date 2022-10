101 neue Leutnante für das Bundesheer

Verstärkung für das Bundesheer: 101 Leutnante wurden am Samstag am Platz der Theresianischen Militärakademie angelobt. In den Reden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Generalstabschef Rudolf Striedinger standen neben den neuen Offizieren vor allem der Krieg in der Ukraine, aber auch das in den nächsten Jahren deutlich erhöhte Budget des Bundesheeres im Vordergrund.

"Ein Wendepunkt und Meilenstein in der Geschichte des Bundesheeres", freute sich etwa Striedinger. Viel Applaus von den Heerangehörigen und der Politik gab es für die Ankündigung der Verteidigungsministerin, dass es im nächsten Jahr wieder eine Parade auf der Grazer Straße geben wird. Diese war in den letzten Jahren immer wieder dem Sparstift zum Opfer gefallen.

