Kirchschlag: Seit 20 Jahren Stadtgemeinde

Werbung

698 Jahre lang war Kirchschlag eine Marktgemeinde, ehe sie – am Montag vor exakt 20 Jahren – zur Stadt erhoben wurde. Ein Jubiläum, das gebührend gefeiert wurde.

Am 12. Dezember 2002 wurde die Erhebung zur Stadt einstimmig im NÖ Landtag beschlossen. Der vorangegangene Antrag des Gemeinderates war anfangs keine unumstrittene Entscheidung, erinnerte sich der von Moderator Franz Strobel dazu befragte damalige Vizebürgermeister Alois Pürrer: „Es hat Gegner und Befürworter gegeben!“ Inzwischen sind die Zweifel ausgeräumt, und das Festprogramm auf „stad(t)tlichem“ Niveau beantwortete schon die Frage nach dem Unterschied. Den Beginn der Feier bestritt die Stadtkapelle mit der schon anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Peter Josef Hammer komponierten „Festmusik Nr. 1“. Im Rahmen des Festaktes sagte Bürgermeister Josef Freiler (ÖVP), nach seinen Zukunftswünschen für Kirchschlag befragt: „Eine Weiterentwicklung der Stadt in der Energie-Autarkie, dass wir weiterhin mehr Strom und Wärme produzieren und dass sich die Menschen weiterhin so gut verstehen und das Gemeinsame in den Vordergrund stellen.“

Auch Ehrungen wurden beim Festakt verliehen. Über den Silbernen Ehrenring durften sich Josef Picher, unter anderem langjähriger Obmann der Werbegemeinschaft „Kirchschlag Aktiv“, sowie Moderator Franz Strobel freuen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.