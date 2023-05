Wiener Neustädter Innenstadt wird wieder zur Bühne für Straßenkunst

„Straßen.Kunst im Schaufenster“

Den Auftakt am Freitag, dem 19. Mai, bildet „Straßen.Kunst im Schaufenster“. Dabei werden ab 10 Uhr in Schaufenstern von Geschäften der Innenstadt Künstlerinnen und Künstler auftauchen und als außergewöhnliche Dekoration im Schaufenster stehen, sitzen oder Schabernack treiben. Die Kurzauftritte fungieren als fröhliche Teaser für die folgenden Acts.

„Straßen.Kunst.Parade“ und Kinderprogramm

Am Freitag, dem 19. Mai, läutet um 14.30 Uhr die fröhliche Straßen.Kunst.Parade am Hauptplatz – mit der Vorstellung aller Mitwirkenden – das Festival ein. Danach gibt es bis 22 Uhr sowie am Samstag, dem 20. Mai, von 13 bis 22 Uhr an 10 unterschiedlichen Orten am Hauptplatz und in den Fußgängerzonen jede Menge zu entdecken. Auf die Kleinsten warten dabei ein Mitmach-Zirkus, eine Schmink-Arena, ein Kinderkarussell und die Skateschule „Skate4Fun“.

Acts, Regio-Acts und Side-Acts

Diesmal mit dabei: 12 großartige Acts aus 11 verschiedenen Nationen! Die Haupt-Acts bilden dabei Cometa Circus aus Italien mit einer beeindruckenden Akrobatik-Show, die Floor LegendZ & Olga Show mit einer Verschmelzung atemberaubender Akrobatik, verschiedener Tanzstile und hochkarätiger Livemusik, die Comedy-Artistik-Truppe La Belle École inklusive visueller Effekte, Popeye & Olive mit Zirkus-, Comedy- und Pantomime-Nummern, eine spektakuläre Feuershow von Pyrovaghi sowie This Maag, die eine Show mit alpenländischem Wahnsinn und Schweizer Humor bieten. Die Regio-Acts kommen vom Wiener Neustädter Künstler-Trio Lemour mit seinem „Physical Theatre“ sowie vom Wiesmather Clown-Artisten Marijan Raunikar und seiner Show „Bohumils Sakko“. Hinzu kommen vier Side-Acts: das Stand-Up-Theater Barfuß im Kopf, die Blues-Band Joe Ditty & The Limited Edition sowie die Walking-Acts Living Dolls und Pantomime.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) sowie Alexandra Potzmann (rechts) und Stefan Kumnig (links) vom Organisationsteam mit Mitwirkenden vom "Lemour Physical Theatre" und Jongleur Marijan Raunikar alias "Bohumils Sakko" Foto: Stadt Wiener Neustadt, Michael Weller

„Am Weg zum Kultur-Hotspot des südlichen Niederösterreichs setzen wir ganz besonders auf unsere bewährten Klassiker, die bereits in der Vergangenheit mehrere tausend Besucher begeistert haben. Akrobatik, Pantomime, Feuer-Tanz und vieles mehr machen unsere Stadt im Rahmen des NÖ Straßen.Kunst.Festivals auch heuer wieder zum Anziehungspunkt für die gesamte Region. Das Festival besticht dabei erneut durch ein hohes Maß an Kreativität, beeindruckt mit künstlerischen Fähigkeiten von hoher internationaler Qualität und setzt darüber hinaus einen starken kulturellen wie wirtschaftlichen Impuls für unsere Innenstadt. Wir freuen uns daher auf viele Besucher beim diesjährigen Straßen.Kunst.Festival und laden ein, unsere Stadt in allen Farben und Facetten zu erleben“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer (beide ÖVP).

