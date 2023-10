Sehbare Töne & Hörbare Bilder bei „Milch & Honig“ in Wiener Neustadt

Von 12. April bis 8. Mai 2024 lautet das Motto wieder „TON sehen. BILD hören. TANZ spüren“. „,Milch & Honig' ist die kreative Spielwiese der österreichischen Musiklandschaft. Einige der Konzertformate, die hier im letzten Jahr aus der Taufe gehoben wurden, sind bereits auf dem Weg zu bedeutenden Konzertbühnen im In- und Ausland“, freut sich Christoph Zimper, der Künstlerische Leiter. Er will wieder die Musik mit weiteren „Zutaten“ wie Malerei, Videokunst, Tanz, Poesie, Sandanimation oder auch Finsternis und Meditation verschmelzen und schauen, was passiert. Dieser Frage wird man heuer mit acht besonderen Konzerten weiter nachgehen.

„Tatort Oper“ und „Once upon a time“

Den Auftakt macht am 12. April „Tatort Oper“ mit dem Ensemble Minui und der „Tatort“-Schauspielerin Christina Scherrer. Am 13. April heißt das Motto „Once upon a time“ in Wiener Neustadt. Mitglieder des Ensembles Synesthetic Project verwandeln die Kasematten in ein verwunschenes Land und laden zu einer Reise in die regionalen Mythen ein. Danach geht es im „MÄX“ am 20. April weiter mit „The Cacao Chamber Lab“, wo Christoph Zimper Songs des Singer-/Songwriters Bryan Benner neu interpretiert.

Am 26. April gibt es in den Kasematten ein Wiedersehen mit der Sandkünstlerin Anna Vidyaykina, die gemeinsam mit Schauspielerin Andrea Eckert und Musikern Olivier Messiaens „Quartett zum Ende der Zeit“ in neuen Facetten zeigen wird.

In „Dear Austria“ am 27. April zeigen fünf iranische Musiker, was es für sie bedeutet, in Österreich zu leben.

Im Mai folgen dann noch das „Kuah-Konzert“ über den Alm-Alltag (2. Mai), ein Orchester-Wunschkonzert am 5. Mai und am 8. Mai zum Abschluss „Beethoven, as we know him“.

Tickets gibt es auf www.milchundhonig-wn.at sowie auf www.webshop-wn.at.