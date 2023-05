Yoga zu Mozart-Klängen beim „Milch & Honig“-Festival in Wr. Neustadt

Unter der Intendanz von Christoph Zimper geht derzeit das „Milch und Honig“-Festival mit acht außergewöhnlichen Konzerten über die Bühne. Bei "Neue Kunst auf alten Wänden" am Freitagabend wurden gezeichnete und animierte Projektionen von Künstlerin Astrid Rothaug auf die Wände der Kasematten projiziert.

"Neue Kunst auf alten Wänden" beim "Milch & Honig"-Festival. Foto: Stadt Wiener Neustadt, R. Wehrl

Diese sollten den Weg von vier Menschen von der Geburt bis zu ihrem Lebensende darstellen. Im Laufe des Abends verschmolzen als Prozess konstanter Transformation gezeichnete Punkte und Linien – zusammen- und auseinanderlaufende Lebenswege – und entwickelten sich laufend mit Musik weiter.

"Neue Kunst auf alten Wänden". Foto: Stadt Wiener Neustadt, R. Wehrl

Vier Geschichten über Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wurden parallel erzählt. Das „Radio String Quartet“ vertonte dazu das Meisterwerk der Violinsonate in G-Moll BWV 1001 von J.S. Bach im eigenen Stil und in musikalischer Sprache des 21. Jahrhunderts neu.

"The Mozart Sound Healing". Foto: Stadt Wiener Neustadt, R. Wehrl

Bei "The Mozart Sound Healing" am Sonntag konnten es sich Besucherinnen und Besucher dann auf Yogamatten gemütlich machen und sich von den feinsten Bläsern des Landes heilen lassen. Der Ursprung des "Sound Healings" liegt dabei in der tibetisch-buddhistischen Kultur und gehört zu den bedeutendsten Therapieformen. Mittels Klangschalen werden Frequenzen erzeugt, die den Körper in seinen natürlich Zustand verhelfen. Im Rahmen des "Milch & Honig"-Konzerts traf das "Sound Healing" auf Musik von Mozart, der man eine positive Beeinflussung des vegetativen Nervensystems nachsagt.

Die weiteren Termine:

"Schubert as I know him" – Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr

"Silent Concert" – Sonntag, 7. Mai, 11 Uhr

"Die verklärte Nacht" – Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr

