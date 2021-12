Vorfreude auf seltenen Raimund in Gutenstein

1828 wurde „Die gefesselte Phantasie“ als viertes von insgesamt acht Werken des erfolgreichen Dichters Ferdinand Raimund im Theater in der Leopoldstadt in Wien uraufgeführt. Zwischen 13. Juli und 7. August soll das Stück knapp 200 Jahre später in 15 Aufführungen auf die Gutensteiner Festspiel-Bühne gebracht werden.

Im Fokus des Stückes steht die Dichtkunst – in Ferdinand Raimunds unverkennbarem Stil, verpackt in einem auch heute noch gültigen Text. Das Originalstück spielt auf der Halbinsel Flora, wo Königin Hermione herrscht und die Bewohner Dichter sind. Sie hat versprochen, demjenigen die Hand zu reichen, der am schönsten dichtet und hofft, dass dies Amphio sein werde. Doch die Zauberschwestern nehmen die Phantasie gefangen, um der Dichtung keine Chance zu geben ...

Johannes Krisch verspricht eine moderne Inszenierung. Regie und Schauspieler werden noch nicht verraten, ein wenig Spannung bleibt vorerst also bestehen. Kartenvorverkauf ab sofort: www.raimundspiele.at