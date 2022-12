Weihnachten im Warmen im Bezirk Wr. Neustadt

Werbung

Er kommt mit großen Schritten auf uns zu: der Heilige Abend. Ein Tag, an dem viele Familien schon lang gehegten und lieb gewonnenen Traditionen nachgehen. Andere wiederum stellen sich in den Dienst der Allgemeinheit und schieben Nachtschicht bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Die NÖN startete einen Rundruf und fragte nach, wie Wiener Neustädter Persönlichkeiten das Weihnachtsfest verbringen.

Beim Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer, Gerald Pahr, wird im engsten Familienkreis gefeiert. Zum Essen gibt es traditionell einen heißen Stein beziehungsweise Raclette. „Da kann jeder tun, wie er möchte. Und man kann sich währenddessen gut unterhalten“, freut sich Pahr vor allem auf ein gemütliches Beisammensein mit seinen Liebsten.

„Wir wollen den Heiligen Abend auch genießen“

Viele lieb gewonnene Traditionen gibt es auch bei Arena Nova-Manager Christoph Sigmund. Eine davon ist die Auswahl des Christbaumes mit seinen Töchtern. „Wir sind seit fast 20 Jahren beim selben Christbaumbauer. Da wird dann auch eine Flasche Eierlikör mitgenommen, die wir dann am Heiligen Abend verkosten“, spricht Sigmund über die eine Tradition. Eine weitere folgt dann gleich kurz darauf. Denn das Schmücken des Baumes ist bereits seit Jahren die Aufgabe der Töchter. Am Heiligen Abend selbst steht um 16 Uhr das Spiel der Blasmusikanten auf dem Programm, um 22 Uhr besucht die gesamte Familie die Christmette. Den Aufwand rund um die Kulinarik habe man in den letzten Jahren minimiert, „wir wollen den Heiligen Abend auch genießen“. Deshalb wird es heuer ein Käsefondue geben.

Ein etwas anderes Weihnachtsfest erwartet heuer Brustkrebsaktivistin Claudia Altmann-Pospischek. Für sie und ihren Mann Peter geht es am 25. Dezember nämlich ab nach Florida. Gefeiert wird am Heiligen Abend aber trotzdem, wie bei der Großbritannien-Liebhaberin üblich bei ihren Eltern mit einem britischen Truthahn samt Füllung und Rotkraut. „Das beste Essen im Jahr“, wie sie betont. Das neue Jahr beginnen sie und ihr Mann übrigens mit einem ganz besonderen Ereignis: Am 5. Jänner geben sich die beiden am Waikiki-Beach auf Hawaii noch einmal das Ja-Wort.

Ruhig und besinnlich wird das Weihnachtsfest bei Sparkassen-Marketingleiter Toni Urban. „Ich genieße die Ruhe zu Weihnachten, da die Adventzeit bei mir von vielen Terminen geprägt ist“, erzählt er. Gefeiert wird daher nur im engsten Familienkreis, ganz traditionell mit einem Raclette. „Als wir vor einiger Zeit in eine neue Wohnung gezogen sind, habe ich versucht, etwas anderes zu machen. Das war dann aber mit viel Protest verbunden“, muss Urban schmunzeln.

„Ein normaler Arbeitstag mit Keksen“

Keine Feiertage gibt es bei den Blaulichtorganisationen. „Für uns ist es ein normaler Arbeitstag wie jeder andere auch. Vielleicht nur zusätzlich mit dem ein oder anderen Keks“, erzählt Stadtpolizeikommandant Manfred Fries mit einem Augenzwinkern. Er selbst feiert im kleinen Kreis der Familie, wo auch das Musizieren vor dem Christbaum nicht fehlen darf.

Ebenfalls besetzt ist das Haus der Stadtfeuerwehr. Vor einiger Zeit hat man hier eine Nachtbereitschaft eingerichtet, die auch am Heiligen Abend mit vier bis sieben Personen eingehalten wird. „Untertags kommen dann immer wieder Kameraden vorbei, setzen sich mit jenen, die Bereitschaft haben, auf einen Kaffee zusammen und erzählen, wie sie den Heiligen Abend verbracht haben“, so FF-Pressesprecher Richard Berger. Mangel an Personen, die an so besonderen Tagen Dienste versehen, hatte man laut ihm noch nie.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.