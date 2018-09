Gegen 19.30 Uhr hatten Arbeiter, die neben dem Gebäude in der Leithakoloniestraße wohnen, Brandgeruch wahrgenommen und Alarm geschlagen.

Mit sechs Fahrzeugen und 28 Mann rasten die Einsatzkräfte zum Brandgeschehen. „Als wir eintrafen hat es im Gebäudeinneren bereits geraucht und gebrannt. Eine defekte Elektroleitung dürfte das Feuer ausgelöst haben. Auch die Förderschnecke geriet in Brand“, berichtet Wiener Neustadts Feuerwehrkommandant Josef Bugnar.

FF Wiener Neustadt

Glück im Unglück: Wegen der Arbeiten war der Stall leer von Hühnern und sollte erst morgen wieder befüllt werden. Sonst hätte es wohl eine Katstrophe gegeben…

Die brennende Einrichtung wurde rasch mit Schaum geflutet, nach rund 90 Minuten war der Einsatz wieder beendet, die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.

FF Wiener Neustadt

Noch während des Einsatzes wurde die Feuerwehr zum nächsten Einsatz in der Stadt gerufen: In einer Wohnung wird eine verletzte Person vermutet - der bereits dritte Einsatz für die Florianis am Montagabend.