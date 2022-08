Feuer im Unterholz Brand drohte auf Wiener Neustädter Herz Mariä-Kirche überzugreifen

E in Vegetationsbrand hinter der Herz Mariä Kirche an der Pottendorfer Straße beschäftigte am Sonntagnachmittag die Tagesbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt.