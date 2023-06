46 Gruppen waren beim Bezirksbewerb in Maiersdorf am Start

In 75 Durchgängen nutzten 46 Bewerbsgruppen am Samstag in Maiersdorf die Chance, sich bei sehr guten Voraussetzungen im Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber zu messen.

Die Bewerbsgruppe Weißes Kreuz siegte dabei in der Bezirkswertung Klasse Bronze/A mit einer Zeit von 30,26 Sekunden und mit 469,74 Punkten. In Silber/A war die Bewerbsgruppe Gleichenbach 1 mit einer Zeit von 35,43 Sekunden und 464,57 Punkten siegreich.

Bei dem B-Bewerb in Bronze des Bezirkes ging der Sieg an Maltern 3 mit einer Zeit von 34,53 Sekunden und 475,47 Punkten, in Silber/B ging der Sieg ebenfalls an Maltern 3 mit 38,67 Sekunden und 470,33 Punkten. In der Gästewertung siegte die Bewerbsgruppe Großau 1 in Bronze/A mit 33,73 Sekunden und 466,27 Punkten. In Silber/A war Münchendorf mit 38,98 Sekunden und 461,02 Punkten siegreich.

Die Tagesbestzeit von 30,26 Sekunden wurde durch die FF Weißes Kreuz aufgestellt.

Einen besonderen Dank gab es für die ausführende Feuerwehr FF Maiersdorf mit Kommandant Florian Bartl und seinen Feuerwehrmitgliedern für die vorbildliche Vorbereitung des Bezirksbewerbes und dem Bewerterteam um den Bewerbsleiter Karl Zangl. Ein weiterer Dank ging an die Mitglieder des Feuerwehrmedizinischen Dienstes und die Marktmusikkapelle Bad Fischau-Brunn.

Der Bezirksbewerb war auch die Generalprobe zum 71. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb der am Wochenende in Leobersdorf stattfindet.