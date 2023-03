Bezirk Wiener Neustadt: Weiße Fahne für Funkabzeichen-Teilnehmer

Nach Wochenlangen Vorbereitungen dürfen sich die Kameraden aus dem südlichen Wiener Neustadt Bezirk glücklich schätzen – denn sie haben es geschafft. Elf Teilnehmer durften sich, im Sinne der Funklehre und Umgang mit dem Funkgerät, die letzten Wochen fort- und weiterbilden.

Großartige Leistungen

Dafür sorgte das Ausbildungsteam unter Brandinspektor Alexander Koger. Jedes Jahr aufs Neue bemühen sie sich die Kameraden so gut wie möglichen auf den Bewerb vorzubereiten. Am vergangenen Wochenende war es nun endlich so weit. Von 3. bis 4. März durften sie sich dem Funkleistungsabzeichen in Gold stellen. Verschiedene Disziplinen waren gefragt, wie das Arbeiten in der Einsatzleitung, Lotsendienst oder Allgemeine Fragen zum Funkgerät. Diese konnten sie aber alle mit Bravour meistern. Die nun perfekt ausgebildeten Funker können sich also glücklich schätzen ein so begehrtes Abzeichen tragen zu dürfen.

