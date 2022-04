FF Kirchschlag: 362 Einsätze für die 19 Wehren

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Das Abschnittsfeuerwehrkommando Kirchschlag und die Freiwillige Feuerwehr Ungerbach luden am Samstag zum Abschnittsfeuerwehrtag ins Pfarrzentrum Kirchschlag. Abordnungen aller 19 Wehren des Abschnitts folgten diesem Aufruf und erlebten einen sowohl informativen als auch geselligen Nachmittag.

Einer der wesentlichen Programmpunkte galt wie jedes Jahr den Ehrungen langjähriger und verdienter Feuerwehrkameraden. Neben jenen mit besonderen Leistungen wurden hier auch langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Darunter Kameraden, die oft bis weit über die Pensionsgrenze hinaus wertvolle Dienste für ihre Wehren erbringen.

Interessant war das Rückblick-Video, das einen Überblick über die oft spektakulären Einsätze des Vorjahres bot. Das Jahr 2021 hatte die Wehren in vielerlei Hinsicht gefordert. Corona-bedingt waren es die unzähligen Transportfahrten für die Teststraßen. Für viele unvergessen wird ein Brandeinsatz mit Rettung einer Person am Heiligen Abend in Stickelberg bleiben.

Die wahrscheinlich größte Herausforderung war der Waldbrand in Hirschwang. Ein anstrengender Großeinsatz, aus dem die Feuerwehr auch viele Lehren für die Zukunft ziehen konnte. Die Erfahrungen fließen in den Aufbau einer Waldbrand- und Versorgungsgruppe, die in jedem Abschnitt des Bezirks installiert wird.

Beeindruckend an diesem Nachmittag auch die Bilanz der Wehren des Abschnitts im abgelaufenen Jahr: Es gab insgesamt 362 Einsätze, wovon der weitaus größte Teil technische Einsätze waren. Die hohe Zahl von 50 Brandeinsätzen ist vor allem auf den Waldbrand in Hirschwang zurückzuführen. Insgesamt leisteten die 1.913 zum Einsatz gerufenen Mitglieder 4.300 Einsatzstunden.

