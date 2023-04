Auto ging in Markt Piesting Flammen auf

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Markt Piesting gemeinsam mit der Feuerwehr Dreistetten um 13:23 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in den Gewerbepark alarmiert. Beim Eintreffen stand ein Fahrzeug kurz nach der Kreuzung mit der Wöllersdorfer Straße bereits Großteils in Flammen. Das Feuer konnte vom Atemschutztrupp rasch gelöscht werden. Ein in der Nähe parkendes Auto wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.