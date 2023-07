Grillkohle löste Flurbrand in Wiener Neustadt aus

Ein Anrainer meldete gegen 13 Uhr eine Rauchentwicklung in der Wiener Neustädter Heideansiedlung. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Fläche von etwa 80m². In einem Komposthaufen dürfte sich nicht gänzlich erloschene Grillkohle entzündet haben. Das Feuer konnte rasch bekämpft und ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

Die Feuerwehr appelliert an Grillbegeisterte, bei der Entsorgung von Restkohle besonders achtsam zu sein: „Bewahren Sie Glutreste in nicht brennbaren Mistkübeln auf, bewässern Sie die Glutreste ausreichend und warten Sie vor dem Entsorgen bis zum vollständigen Abkühlen der Grillreste. Gerade bei der durch die hohen Temperaturen ausgetrockneten Vegetation können Glutreste schnell zu unkontrollierten Bränden führen,“ heißt es in einer Aussendung.