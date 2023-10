Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Steinabrückl

Kurz vor 18 Uhr wurden die FF Steinabrückl und die FF Wöllersdorf am Montagabend zum Mitterweg in Steinabrückl gerufen. In einem Einfamilienhaus brannte es im Keller.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters der FF Steinabrückl schlugen bereits die Flammen aus dem Kellerfenster des Heizraumes; auch drang dichter dunkler Rauch aus dem Kellerzugang aus. Im Zuge der Erkundung wurde zwar noch versucht, den Brand mittels Handfeuerlöscher einzudämmen, was aber auf Grund der bereits fortgeschrittenen Intensität keine Wirkung mehr zeigte.

Durch einen Trupp wurde ein Innenangriff mit einem C-Strahlrohr gestartet, zeitglied wurde ein solches Rohr beim Kellerfenster aufgebaut, um die herausschlagenden Flammen niederzuschlagen und die Fassade zu kühlen. Da zeitgleich drei Atemschutztrupps im Einsatz standen, wurden die FF Markt Piesting und die FF Sollenau zur Verstärkung alarmiert.

Zeitgleich mit dem Innenangriff wurde eine Belüftung des Kellers sowie eine Belüftung für das Erdgeschoß aufgebaut. Nachdem ersichtlich wurde, dass im betroffenen Kellerraum Holz gelagert war, entschied die Einsatzleitung, den Brand mit Mittelschaum abzudecken, um den Brand zu ersticken.

Dies führte schließlich zum gewünschten Ergebnis: Um 19:48 konnte „Brand aus“ vermerkt werden. Bis 21 Uhr standen vier Freiwillige Feuerwehren mit 56 Mitgliedern und 12 Fahrzeugen im Einsatz, ebenso die Polizei mit einem Streifenfahrzeug und zwei Beamten.