Aufregung am Mittwoch kurz nach 7 Uhr Früh in der Civitas Nova nach einer starken Rauchentwicklung auf einem Firmenareal: Beim Unternehmen ZKW gab es Feueralarm, mehrere Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr waren schon kurz darauf vor Ort. Im Endeffekt war dann aber alles halb so schlimm: Bei dem Zwischenfall handelte es sich um einen Kabelbrand im Serverraum, der schnell gelöscht wurde.