Mini Cooper überschlug sich auf der S4 bei Wiener Neustadt

Kurz nach der Meldung durch die Rettungsleitstelle machten sich zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt mit Einsatzkräften der anwesenden Nachtbereitschaft in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf den Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort wurde das Unfallfahrzeug am Dach liegend am Pannenstreifen vorgefunden.

Der Lenker konnte sich selbst befreien. Das Unfallfahrzeug wurde mit Hilfe eines Kranes umgedreht. Nachdem ausgelaufene Betriebsmittel gebunden waren, wurde der Mini Cooper von der Feuerwehr von der Schnellstraße geschleppt und gesichert abgestellt.

