Wieder Unwettereinsätze im südlichen Niederösterreich .

Im südlichen Niederösterreich hat es am Sonntag erneut Unwettereinsätze gegeben. Betroffen waren Feuerwehrangaben zufolge Gemeinden in den Bezirken Neunkirchen - insbesondere St. Egyden am Steinfeld - und Wiener Neustadt. Es galt u.a. Auspumparbeiten vorzunehmen.