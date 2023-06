Wiener Neustadt: PKW-Anhänger brannte - Gefahr durch Explosionen

Viele Sirenen waren am Freitagnachmittag in der Stadt zu hören: Die Freiwillige Feuerwehr rückte zu einem vermeintlichen Wohnhausbrand in der Strauchgasse (zwischen Schmuckerau und Fischauergasse) aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass zum Glück „nur“ ein PKW-Anhänger brannte.

Foto: Presseteam ffwrn.at

Dies war jedoch nicht minder gefährlich: Denn der Anhänger war mit mehreren Gaskartuschen und einer Gasflasche beladen. Vor Ort wurden von den ersteintreffenden Einsatzkräften immer wieder Explosionen wahrgenommen. Trotz der Explosionen konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden.

Foto: Presseteam ffwrn.at

Die Explosion einer im Feuer befindlichen Gasflasche konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und in der Folge abgelöscht werden. Die Gasflasche wurde in einen Wasserbehälter abgelegt und dort gekühlt.

Ein angrenzendes Wohngebäude wurde durch zwei Atemschutztrupps kontrolliert. Die starke Hitze- und Rauchentwicklung hatte das Haus in Mitleidenschaft gezogen. Nach etwa 45 Minuten konnte der Einsatz abgeschlossen werden.