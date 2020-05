Starke Rauchentwicklung sorgte am Dienstag für einen Einsatz der Feuerwehr Theresienfeld. Bei Ankunft des Einsatzleiters war kein Rauch, jedoch Brandgeruch wahrnehmbar. In einem Innenhof eines Einfamilienhauses in Hauptplatznähe wurden Bretter und andere Materialien verheizt. Unter Atemschutz wurde das brennende Material abgelöscht. Nach 10 Minuten konnte "Brand Aus" gegeben werden.