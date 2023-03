Wiener Neustadt: Feuerwehren absolvierten 5.456 Einsätze im Bezirk

Die Floriani zogen am Bezirksfeuerwehrtag in Katzelsdorf Bilanz: 5.456 Einsätze, davon 2.753 technische Einsätze, 658 Brandeinsätze, 144 Schadstoffeinsätze, 1.530 Brandsicherheitswachen und 371 Fehlausrückungen mit insgesamt 25.289 eingesetzten Mitgliedern – das sind die Einsatzzahlen der 73 Wehren des Bezirkes Wiener Neustadt. Dazu wurden im Vorjahr 46.427 Einsatzstunden von den insgesamt 5.140 Feuerwehrmitgliedern freiwillig und unentgeltlich geleistet. In seinem Bericht gab Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner einen Rückblick über die Einsatzschwerpunkte und Schulungen des Vorjahres.

Hervorgehoben wurden die Zugunglücke in Oed und in Bad Fischau. Herausfordernd war der fünftägige Waldbrandeinsatz in Großmittel. Insgesamt waren 2.390 Personen bei dem Waldbrand eingesetzt, davon 1.400 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Weitere Wald- und Flurbrandeinsätze beschäftigte die Feuerwehren des Bezirkes über das ganze Jahr hindurch, „derzeit ist es wieder sehr trocken, was uns natürlich große Sorgen bereitet“, so Greiner im Gespräch mit der NÖN.

Die Verdienstzeichen 3. Klasse Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes gab es unter anderem für Arzt Anton Wanecek (FF Hochneukirchen), Mario Ernst (Bundesheer) Christian Grundner und Joachim Fröch (Polizei Wr. Neustadt) und Robert Kalusa (Polizei Eggendorf). Das Verdienstzeichen 2. Klasse Bronze des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielt Gerhard Reitzl (Bezirkspolizeikommandant Wiener Neustadt). Die Katastropheneinsatzmedaille des Landes erhielten Mario Henschl (FF Wr. Neustadt), Andreas Postl (FF Waidmannsfeld-Miesenbach) und Stefan Riegler (FF Gutenstein). Das Verdienstzeichen 2. Stufe des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes erhielt Karl-Heinz Greiner (Bezirkskommandant, FF Weikersdorf).

