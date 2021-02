Da sich, wegen der zu dieser Zeit stattfindenden Feuerwehrjugendstunde die Mannschaft im Haus befand, trafen die Kameraden in kürzester Zeit am Einsatzort ein. Bei einer Müllinsel geriet, aus unbekannter Ursache, ein 1100 Liter Altpapiercontainer in Brand.

Glücklicherweise konnte von einem Passanten, noch vor dem Übergreifen der Flammen, der nebenstehende Kunststoffcontainer für Altmetall aus dem Gefahrenbereich weggezogen werden. Auch den brennenden Altpapiercontainer zog der Mann noch aus dem Holzverschlag hervor. Der Brand wurde von der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten gelöscht und nach ca. 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und durch das umsichtige Vorgehen des Passanten viel auch der Sachschaden gering aus.