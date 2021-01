Beim Eintreffen des ersten Tanklöschfahrzeugs stand ein am Straßenrand abgestellter Pkw bereits in Vollbrand. Der Brand konnte innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle gebracht und in weiterer Folge nach wenigen Minuten gelöscht werden. Danach wurden noch umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Am Fahrzeug entstand trotz des schnellen Löscherfolgs Totalschaden. Nach ca. 1 Stunde konnte der Einsatz beendet werden.