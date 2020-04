Wie die betagte Hündin Cassy (über 17 Jahre alt) in ihre missliche Lage kam, ist nicht bekannt. Die Besitzer hatten die Feuerwehr gerufen, weil sie die Hündin selbst nicht befreien konnten. Um keinen Kontakt mit den Feuerwehrmitgliedern zu haben, hinterließen sie einen Zettel bei der Garage und hielten sich während des gesamten Einsatzes im Haus auf.

Die Einsatzmannschaft hob das Fahrzeug mit einem Wagenheber an und befreite so die Hündin, welche dann in den Garten begleitet und dort gelassen wurde, damit sich die Besitzer wieder um die Hündin kümmern können.

Die Feuerwehr Wiener Neustadt war mit fünf Mann der Tagesbereitschaft etwas mehr als eine halbe Stunde im Einsatz.