Brand in Theresienfeld: „Müssen Schaufel um Schaufel löschen!“

Die Löscharbeiten auf der Kompostanlage in Theresienfeld gestalten sich schwierig. Wie berichtet, war dort am Donnerstagabend Feuer ausgebrochen. Rund ein dutzend Feuerwehren aus dem Bezirk Wiener Neustadt stehen im Einsatz, die Löscharbeiten gestalten sich noch immer schwierig. Am Freitagvormittag wurden neue Kräfte zusammengezogen, „wir müssen den Kompost mit dem Radlader zerteilen und dann Schaufel um Schaufel löschen. Das ist eine zähe Geschichte“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner der NÖN.

Florianis im Einsatz Großbrand auf Kompostplatz in Theresienfeld

Er geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern werden. Zur Brandursache laufen derzeit noch die Ermittlungen. Selbstentzündung durch Prozesse im Komposthaufen wird nicht ausgeschlossen.

Foto: Polizei Eggendorf, Insp Pfeifer

