Garagenbrand in Bromberg: Nachbar bei Löschversuchen verletzt

Zu dramatischen Szenen kam es am Freitag gegen 22.30 Uhr in einer Garage in der Siedlung am Kirchenriegel in Bromberg. Im Dachgeschoss der Garage kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehren wurde ein bewusstloser Mann in der Einfahrt von den Feuerwehren gefunden.

Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Bromberg heißt es: „Ein rasch zu Hilfe geeilter Nachbar versuchte, mittels Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Dabei verlor er jedoch, vermutlich aufgrund des Einatmens der giftigen Rauchgase, das Bewusstsein und stürzte die Leiter hinunter.“ Der Mann wurde zuerst von den Feuerwehrmitgliedern und dann vom Roten Kreuz versorgt. Gefährlich war die Situation auch wegen einer am Dachboden gelagerten Propangasflasche, die von den Floriani aber gesichert und gekühlt werden konnte.

Der Dachstuhl stand in Vollbrand. Foto: FF Bromberg, FF Oberschlatten, FF Schlag

Durch die Zusammenarbeit von sechs Feuerwehren - im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bromberg, Oberschlatten, Schlag, Thernberg, Hockwolkersdorf und Wiesmath - konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

