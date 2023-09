Walpersbacher Feuerwehr lud drei Tage zum Fest

„Dafür habe ich keine Worte - das ist unbeschreiblich“, äußerte sich Abschnittskommandant Brandrat Roland Kleisz sichtlich beeindruckt während der Feldmesse am Sonntag. Das erstklassige Wetter an diesem Wochenende spielte der Feuerwehr in die Hände. Die Bevölkerung genoss eine Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten, darunter den beliebten Florianispieß und den heiß begehrten Schweinsbraten.

Obwohl es sich um ein kleines, aber feines Fest handelte, war der Andrang umso größer. An den Stoßzeiten waren die Floriani gut besucht. „Da braucht es viele Helfer im Hintergrund, das schafft man nicht allein“, erklärte Kleisz.