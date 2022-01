Sturmtief Nadja streifte auch Wiener Neustadt

Lose Zaunteile, lose Stangen, ein loses Dach, ein Baum über die B54 und umgeworfene Bauzäune: Die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt nach dem Wochenende zeigte wieder einmal die Auswirkungen der "windigen" Seite der Stadt.

Der Wind wirbelte auch Staub auf, weshalb um kurz vor 5 Uhr früh die Nachtbereitschaft zu einem Brandmelderalarm ausrücken musste. Der Staub löste die Rauchmelder aus und die automatische Brandmeldeanlage alarmierte durch die Täuschung die Feuerwehr.

Als die Neustädterinnen und Neustädter aufwachten, wurde die Feuerwehr Schlag auf Schlag alarmiert. So mussten am Marienmarkt lose Schirmstangen entfernt und gesichert abgelegt werden, um größeren Schaden zu vermeiden. Auch Zaunteile, die auf einen Gehweg geweht wurden, mussten entfernt werden. In der Altabachgasse mussten lose Blechteile eines Daches entfernt und das restliche Dach gesichert werden.

Um die Mittagszeit gab es eine kurze Verschnaufpause für die Kameradinnen und Kameraden. Allerdings musste gegen 14 Uhr dann gleich wieder ausgerückt werden:

In der Adlergasse musste eine lose Jalousie, welche abzustürzen drohte, entfernt werden. Auch ein Fenster im 1. Obergeschoß eines Gebäudes in der Adlergasse wurde offenstehend vorgefunden. Um Schaden abzuwenden wurde dieses kurzerhand von außen mit Gewebeband verschlossen.

Ein Bauzaun wurde in der Luchsbergergasse auf einen parkenden Pkw geweht. Die Feuerwehr sicherte den Bauzaun und die Polizei nahm den Schaden am Pkw auf.

Zeitgleich wurde ein Baum über die B54 auf Höhe des Tierschutzhauses gemeldet. Die Mitglieder der Feuerwehr Wiener Neustadt konnten das Hindernis rasch beseitigen und schon eine halbe Stunde später die Fahrbahn wieder freigeben.

In der Ein Fahrzeug der Feuerwehr Wiener Neustadt konnte in der Augasse einen losen Zaun mittels Bindedraht sichern, nachdem in der Birenzgasse Baustellengitter, Dämmmaterial und ein mobiles WC auf einer Baustelle gesichert werden mussten.

Ein loses Blechteil auf einem Dach in der Maximiliangasse musste von der Feuerwehr entfernt und gesichert werden. Direkt im Anschluss an diesen Einsatz musste ein umgewehter Zaun in der Lorenzgasse von der Feuerwehr demontiert und gesichert abgelegt werden.

Ein aufwendiger Einsatz musste von der Feuerwehr Wiener Neustadt in der Gröhrmühlgasse bewältigt werden. Auf einer Länge von etwa 20 Metern löste sich ein Blechdach. Das Dach konnte von den eingesetzten Kräften provisorisch fixiert werden.

"Einsätze nach und vor allem während Starkwindereignissen sind eine besondere Gefahr für die Einsatzkräfte. Unsere freiwilligen Mitglieder müssen hier besonders wachsam sein. Der Wind kann nicht nur das Mitglied umwerfen. Auch können sich weitere Teile vom Dach lösen oder Äste auf uns stürzen. Deshalb ist die eigene Schutzausrüstung, das tragen des Helmes und die Sicherung der Kräfte vor Absturz unumgänglich", so Einsatzleiter und Kommandant der Feuerwehr Wiener Neustadt Christian Pfeiffer.

