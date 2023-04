Ein Verletzter bei Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Felixdorf

Ordentlich gekracht hat es am Samstagnachmittag auf der Hauptstraße in Felixdorf. Auf Höhe der Glaserei Wolfenstein stießen ein Klein-Lkw und ein Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW in zwei parkende Autos geschleudert, die ebenfalls beschädigt wurden. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht.

Der Regen und vorbeifahrende Autos verteilten ausgelaufene Betriebsmittel der Unfallfahrzeuge auf eine längere Strecke. Die Hauptstraße wurde von der Polizei in diesem Bereich gesperrt. Die FF Felixdorf entfernte die ausgelaufenen Betriebsmittel und barg die Fahrzeuge. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

